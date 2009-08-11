Ющенко і Литвин висловили співчуття громадянам Словаччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН висловили співчуття у зв`язку із загибеллю людей на шахті у Словаччині.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Секретаріату Президента, у телеграмі В.ЮЩЕНКА йдеться, в Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про трагічний інцидент, що стався на словацькій шахті Баня Гандлова та призвів до загибелі людей.

У співчутті сказано: «и поділяємо почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних і близьких. Від імені народу України та від мене особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки родинам загиблих, а також побажання скорішого одужання постраждалим".

Як повідомляється на сайті парламенту, У телеграмі В.ЛИТВИНА голові Національної ради Словацької Республіки Паволу ПАШЦІ зазначається: "Українські парламентарії поділяють скорботу Ваших співвітчизників у зв´язку із загибеллю шахтарів внаслідок вибуху в шахті міста Гандлова".

В.ЛИТВИН від імені народних депутатів України та себе особисто попросив передати найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих та побажання скорішого одужання постраждалим.