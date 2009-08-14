У секторі Газа сталися зіткнення ісламістів і поліції ХАМАС

Як мінімум шестеро осіб загинули і більше 50 дістали поранення в секторі Газа в результаті зіткнень між радикальним ісламізмом і поліцією ХАМАСу, повідомляє AFP.

Зіткнення почалися вдень 14 серпня після того, як очільник радикальної групи "Джунд Ансар аллах" оголосив про проголошення на території сектора Газа "ісламського емірату", який живе за законами шаріату, повідомляє газета "Гаарец".

ХАМАС, який контролює сектор Газа протягом останніх двох років, у відповідь на цю заяву звинуватив радикальних ісламістів у порушенні законів і попередив, що їм загрожує арешт.

Увечері 14 серпня сили безпеки і поліція, підконтрольна ХАМАСу, зробили спробу штурму мечеті, де зібралися прихильники радикалів. Серед загиблих в результаті зіткнень, за попередніми даними, мінімум один співробітник поліції, ще 10 представників правоохоронних органів дістали тяжкі поранення.

Лента.ру