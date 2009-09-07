Польща заблокує кандидатуру Ліппонена через його співпрацю з Газпромом

Польський уряд заблокує призначення колишнього прем’єр-міністра Фінляндії Пааво ЛІППОНЕНА на посаду верховного представника Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої та безпекової політики через його співпрацю із російською компанією «Газпром» - П.ЛІППОНЕН очолює європейське представництво консорціуму з будівництва газопроводу «Північний потік» (Nord Stream).

Як передає кореспондент УНІАН, за даними TVN24, про намір заблокувати кандидатуру П.ЛІППОНЕНА повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК главі швецького уряду Федеріку РАЙНФЕЛЬДТУ під час меморіальних заходів до 70-х роковин початку Другої світової війни 1 вересня у Гданську.

Євросоюз планує призначити головного дипломата наприкінці жовтня, якщо ірландці на референдумі, запланованому на початок жовтня, схвалять Лісабонську угоду.

Уряд Швеції, який почав головувати в ЄС з липня 2009 року, вже розпочав консультації із країнами об’єднання стосовно кандидатур на посади верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої та безпекової політики та Президента.

Польща, за даними джерел у Стокгольмі, не підтримає кандидатуру П.ЛІППОНЕНА, оскільки він з серпня 2008 року очолює європейське представництво консорціуму з будівництва газопроводу «Північний потік», проти спорудження якого виступають поляки. (Польща наполягає, що «Газпром» повинен виконати Ямальський договір від 1993 року, що передбачає будівництво другої лінії ямальського газопроводу через польську територію. Влада Польщі також вважає, що цей проект буде набагато дешевшим за «Північний потік» - УНІАН).

Майбутній представник ЄС з питань загальної зовнішньої та безпекової політики матиме ширші повноваження та більший бюджет ніж ті, що нині має Х.СОЛАНА, який обіймає цю посаду з 1999 року. Х.СОЛАНА заявив, що не планує боротися за цей пост.

Серед кандидатів на пост головного дипломата Євросоюзу називають міністрів закордонних справ Швеції Карла БІЛЬДТА та Німеччини - Франка-Вальтера ШТАЙНМАЙЕРА.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії і Німеччини. Проти проекту виступає низка країн Балтійського регіону, зокрема, Естонія і Литва, мотивуючи це потенційною загрозою для екології.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде збудована до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.