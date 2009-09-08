Ющенко високо оцінює рішення польської влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО високо оцінює принципове рішення польської сторони передати українській громаді будівлю Народного дому у Перемишлі.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні під час зустрічі із української громадою Польщі, що відбулася у Перемишлі.

Глава держави наголосив, що до успіху в даному питанні привело єднання зусиль, конструктивний діалог української влади, польського уряду на чолі з прем’єр-міністром Дональдом ТУСКОМ, міської ради Перемишля та мера міста Роберта ХОМИ і, безперечно, української громади Польщі.

«Це прекрасний подарунок українській громаді. Хотів би від імені Української держави сердечно подякувати усім, хто причетний до цієї події, за гідно зроблену роботу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликав членів української громади активно долучатися до реконструкції Українського народного дому.

У своєму виступі глава держави вкотре наголосив на стратегічному характері українсько-польських взаємин. Він зробив особливий наголос на винятковій важливості успішного завершення процесу історичного примирення між нашими народами.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що сьогодні українській і польській сторонам треба подати одне одному руки і через взаємоповагу та історичне прощення «разом сформувати пріоритети сьогоднішнього й завтрашнього дня».

Відзначаючи суттєвий прогрес України та Польщі на шляху до історичного примирення, Президент, зокрема, високо оцінив факт учорашнього відкриття на Вольському цвинтарі у Варшаві пам`ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 рр. Він також висловив вдячність українській та польській громадам Польщі за активне долучення у минулому році до участі у заходах із вшанування пам’яті жертв Великого Голоду, зокрема, участі в акції «Незгасима свічка». Серед наступних важливих завдань у контексті взаємного шанування історії обох країн В.ЮЩЕНКО назвав відкриття пам’ятника М.Грушевському в Хелмі та створення музею лемківської культури у Горлицях.

За словами Президента, також потребує остаточного вирішення питання реконструкції військового цвинтаря в польському селі Пікуличі. «Це буде зроблено», – висловив упевненість глава держави. Він також відзначив активні зусилля, що докладаються до відкриття у селі Сагринь Люблінського воєводства меморіального комплексу пам’яті українців, які загинули у 1944 році. Президент висловив сподівання, що ця подія станеться вже найближчим часом.

Загалом, глава Української держави наголосив, що відносини України та Польщі можна вважати одними із найзразковіших для країн, що мали таку непросту спільну історію. В.ЮЩЕНКО додав, що розвиток українсько-польських взаємин є свідченням того, як демократія може працювати на зміцнення міждержавних відносин.

Президент також висловив українській громаді Польщі вдячність за активну національну роботу. «Без ваших зусиль, зусиль на міжлюдському рівні, ми б не мали таких успішних відповідей у наших відносинах», – сказав він. Глава держави вручив представникам української громади державні нагороди.

У зустрічі також взяла участь дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО.

*** Український народний дім (УНД) у Перемишлі було споруджено у 1904 році у центрі міста на кошти, зібрані місцевими українцями. До 1947 р. УНД використовувався для потреб української громади. Після акції «Вісла» у 1947 р. Український народний дім був націоналізований і до 1956 року не використовувався за призначенням. Після дозволу на повернення українців до попередніх місць проживання та створення своїх організацій (з 1956 року) Об’єднання українців Польщі (ОУП) орендує частину приміщень УНД для своїх потреб. З січня 2004 р. будинок перебуває у комунальній власності міста Перемишль.

Протягом кількох останніх років з польською владою велися переговори щодо повернення будинку УНД українській громаді Перемишля. 3 вересня 2009 року під час засідання міської ради м. Перемишль було прийняте рішення про передачу Українського народного дому у власність української громади міста. Впродовж останніх років Президент України неодноразово порушував питання передачі зазначеної будівлі у власність української громади.