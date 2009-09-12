Угорський експерт: Україна залишається геополітичним плацдармом

Україна залишається геополітичним плацдармом, упевнений керівник відділу міжнародної політики угорської газети «Magyar Nemzet» Габор ШТІР.

Таку думку він висловив в інтерв`ю УНІАН під час засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай», який зараз проходить у Москві.

«Грузія, Україна і частково Центральна Азія й надалі залишаться геополітичними плацдармами. Зміни можуть бути помітні лише в тому, що Вашингтон безпосередньо не пов`язуватиме вирішення глобальних питань з конфліктами, що тут розгортаються», - сказав Г.ШТІР.

На його думку, в світовій системі, що змінюється, є багато різнокаліберних гравців. Зокрема, США, котрі слабшають, хоча вважаються повноправною великою державою в усіх відношеннях, і разом з ними такі регіональні супердержави, як Китай, Росія, ЄС і в певному значенні Іран.

Г.ШТІР вважає, що відносини між ними такі, що навіть найбільша не може залишити без уваги інші, котрим є що сказати в їх безпосередньому оточенні, вони можуть перешкодити імперським амбіціям інших.

Експерт вважає, що в світі глобалізації змінюються і засоби ведення бою.

«Не зникає і метод залякування, але все більшої ваги набувають медіа, так звана «м`яка сила», і особливо економіка, що зросла і однозначно стала стратегічною роль енергетичного сектору, особливої уваги вимагає рівень технологій», - сказав Г.ШТІР.

Таким чином, вважає він, навряд чи сьогоднішня світова криза, котра за допомогою відчутного зростання важливості «Групи двадцяти» вказує на те, що необхідно переглянути значущість різних міжнародних організацій, змінить значним чином співвідношення сил. Велика ймовірність того, що великими державами майбутнього стануть ті країни, які вийдуть найсильнішими з цієї кризи, додав експерт.

«Ми вступили в епоху глобального світового безладу, або, як інші описують цю ситуацію, світ повернувся до зовнішньої політики неореаліста, де знову ведеться розподіл сфер впливу, що зачіпає і пострадянські території, а великі держави продовжують свої геополітичні ігри», - підкреслив він.

Експерт зазначив, що «холодна війна» була своєрідним, переобтяженим з погляду ідеології, етапом геополітичного змагання.

«Сьогодні ідеологічний компонент відсутній, змагання ведеться виключно за сфери впливу. Але суть протистояння все та ж сама. Марно багато хто сподівався, що після розпаду Радянського Союзу напруга між Заходом і Сходом зникне. Усе відбулося не так», - сказав він.

Більше того, вважає експерт, успіх модернізації Росії і в майбутньому лише збільшуватиме її «потенціал тертя».

«Як ще в 1997 років сказав Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ, Євразія – шахівниця, на якій продовжується боротьба за світову першість, сьогодні питання полягає в тому, наскільки міцною буде провідна роль Америки в Євразії, і які цілі вона переслідуватиме. Про це свідчить Афганістан, «побрязкування» на пострадянському просторі, і головним чином партія навколо Китаю. У відносинах між Росією і Америкою «перезавантаження» буде відчутне максимум на рівні риторики. Основні інтереси США за один рік не зміняться», - вважає він.

*** Міжнародний дискусійний клуб «Валдай» - періодичні збори відомих експертів з різних країн, які спеціалізуються на вивченні зовнішньої і внутрішньої політики Росії.