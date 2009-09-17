США запропонують Польщі та Чехії інший оборонний проект?

Сполучені Штати Америки можуть запропонувати Польщі та Чехії замість розміщення раніше планованих елементів ПРО у цих країнах участь у новій системи оборони.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє TVN24 з посиланням на Reuters.

TVN24 не наводить жодних деталей, відзначаючи, що усі вони мають стати відомі після офіційного оголошення рішення щодо розміщення ПРО у Європі, котре має голосити сьогодні президент США Барак ОБАМА.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ заявив журналістам, що офіційне рішення США може здивувати багатьох.

Раніше американські газети Wall Street Journal та Weekly Standard написали, що адміністрація нового президента США Б.ОБАМИ планує «відкласти на поличку» або взагалі відмовитися від планів розміщення системи ПРО в Європі.

Про відмову від розміщення ПРО Б.ОБАМА поінформував главу чеського уряду, котрий на прес-конференції сьогодні підтвердив цю інформацію.

Р.СІКОРСЬКИЙ закликав не спекулювати на цю тему, а дочекатися офіційного оголошення рішення американцями.