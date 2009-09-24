Землетрус у Японії
09:18, 24 вересня 2009Світ
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Магнітуда склала 4,7
Землетрус магнітудою 4,7 стався в районі невеликого японського острова Хатідзе. За даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі немає. Як передає ІТАР-ТАСС, про потерпілих і руйнуваннях не повідомляється.
Епіцентр землетрусу знаходився поблизу острова Хатідзе, розташованого в Тихому океані на південь від Токіо. Вогнище знаходилося на глибині близько 20 кілометрів під дном океану.
У Японії магнітуда землетрусів визначається за системою, близькою до шкали Ріхтера, але з урахуванням місцевих геологічних особливостей.
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