Землетрус у Японії

Землетрус магнітудою 4,7 стався в районі невеликого японського острова Хатідзе. За даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі немає. Як передає ІТАР-ТАСС, про потерпілих і руйнуваннях не повідомляється.

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу острова Хатідзе, розташованого в Тихому океані на південь від Токіо. Вогнище знаходилося на глибині близько 20 кілометрів під дном океану.

У Японії магнітуда землетрусів визначається за системою, близькою до шкали Ріхтера, але з урахуванням місцевих геологічних особливостей.