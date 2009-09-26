Медведєв відмовився від розміщення "Іскандерів" в Калінінградській області

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ ухвалив рішення не розміщувати комплекси "Іскандер" в Калінінградській області.

Як передає РІА «Новости», про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту G20 у Піттсбурзі.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що це рішення ухвалено з урахуванням недавньої відмови США від розміщення елементів ПРО в Чехії та Польщі.

"З урахуванням того, що це рішення скасовано, природно, я ухвалив рішення про нерозміщення "Іскандерів" у відповідному регіоні нашої країни", - заявив Д.МЕДВЕДЄЕВ.

Як повідомлялося, Президент США Барак ОБАМА 17 вересня заявив, що Вашингтон створить нову систему ПРО, яка буде більш економічною й високотехнологічною. Колишній проект просувала попередня адміністрація США. Зокрема, Адміністрація Джорджа БУША мала намір розмістити до 2013 року десять ракет-перехоплювачів у Польщі, а також радар у Чехії, що Росія визнала загрозою своїй безпеці. У листопаді минулого року Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що як відповідь на розміщення елементів ПРО в Європі Росія може розмістити в Калінінградській області ракетні комплекси "Іскандер".