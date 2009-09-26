У Дубаї українка повернула покупцеві забутий пакет із 270 тис. дол.

Менеджер магазина в Дубаї, українка Вікторія МАЛЯРЕНКО, повернула покупцеві забутий ним пакет, у якому було понад 270 тис. доларів.

Як повідомляє "Газета.ру", бізнесмен із Індії, який купив у кондитерському магазині коробку цукерок, забув пакет із грошима.

Дівчина розшукала бізнесмена за квитанцією банку, що була у пакеті.