У Дубаї українка повернула покупцеві забутий пакет із 270 тис. дол.
15:24, 26 вересня 2009Світ
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Розшукала власника за квитанцією банку
Менеджер магазина в Дубаї, українка Вікторія МАЛЯРЕНКО, повернула покупцеві забутий ним пакет, у якому було понад 270 тис. доларів.
Як повідомляє "Газета.ру", бізнесмен із Індії, який купив у кондитерському магазині коробку цукерок, забув пакет із грошима.
Дівчина розшукала бізнесмена за квитанцією банку, що була у пакеті.
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