В Індонезії жертвами землетрусу стали більше 100 людей

Потужний землетрус магнітудою 7,6, що стався сьогодні поблизу берегів індонезійського острова Суматра, забрав життя від 100 до 200 осіб.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив представник агентства з надзвичайних ситуацій Пріяді КАРДОНО.

Раніше повідомлялося про 75 загиблих. Сотні будинків зруйновані, тисячі людей залишаються під завалами. Кількість жертв, скоріш за все зросте, передають місцеві ЗМІ.

Раніше глава кризового центру Міністерства охорони здоров`я Індонезії Рустам ПАКАЙЯ повідомив, що більш як 75% будівель міста Паданг зруйновані.