Грузія згодна на посередництво України на переговорах з Росією

Тбілісі не проти посередництва на переговорах між Грузією і Росією, якщо Росія буде готова до конструктивного діалогу.

Як повідомляє Газета.Ru, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ країни Грігол ВАШАДЗЕ.

За заявою голови зовнішньополітичного відомства, Грузія вітає можливість виконання Україною ролі посередника, якщо Росія коли-небудь буде готова конструктивно говорити зі своїм сусідом.

Українська сторона раніше зробила заяву про готовність узяти на себе роль посередника між Грузією і Росією в питанні врегулювання відносин.