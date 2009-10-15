Половина молодих росіян не знають, хто такий Бандера (опитування)

6% росіян вважають провідника Організації українських націоналістів Степана Бандеру борцем за незалежність України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), який є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, 6% опитаних респондентів, що С.Бандера – «герой українського народу, борець за незалежність України»; 37% - «зрадник, терорист, вбивця».

Кожний четвертий (25%) опитаний вважає, що С.Бандера - «складна і неоднозначна історична фігура, яка має і достоїнства, і недоліки, він здійснював і подвиги, і злочини». Також 24% опитаних вперше почули про цю людину від інтерв’юера. Важко з відповіддю 8% респондентів.

Окрім цього, 51% опитаних вважають, герой - поняття однозначно позитивне, і жодний народ не має права робити героями убивців, терористів, політичних злочинців. Водночас, 40% вважають, що будь-який народ має своїх героїв, чиї дії і вчинки можуть здаватися неправильними жителям інших країн, викликати несхвалення. Важко з відповіддю 9% респондентів.

У опитуванні наголошується, що чим старші респонденти, тим більше поширена серед них думка про С.Бандеру як про терориста і злочинця (з 24% 18-24-річних до 48% росіян від 60 років і старші). Неоднозначною історичною фігурою називають його, як правило, 35-44-річні (34%). Найменше інформовані про цю людину представники молоді: не знають, хто це такий, 42% 18-24-річних росіян і лише 18% немолодих респондентів.

Опитування проведене 3-4 жовтня 2009 р. Опитано 1600 людей у 140 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.