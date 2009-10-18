Десятки людей загинули і постраждали від теракту на півдні Ірану

Десятки людей загинули і постраждали в неділю на півдні Ірану під час нападу невідомих на високопоставленого командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Воєначальник убитий, він був заступником голови сухопутних сил КВІР.

Кількість загиблих наразі не уточнюється. За попередньою інформацією, загинули і одержали поранення 60 осіб.