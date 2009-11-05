Пірати захопили судно з сімома українцями
20:16, 05 листопада 2009Світ
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Повідомлення морських сил Євросоюзу
Сомалійські пірати сьогодні біля Африканського узбережжя захопили вантажне судно MV Delvina, на борту якого 7 українців.
Про це йдеться у повідомленні морських сил Євросоюзу в рамках місії Аталанта, текст якого має УНІАН.
Загалом екіпаж корабля, котрий перевозив 53,6 тис. тонн зерна, налічує 21 особу. 14 інших членів екіпажу є громадянами Філіппін.
Грецьке судно йшло під прапором Маршаллових островів.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у полоні сомалійських піратів перебувають 24 українці – члени екіпажу судна “Аріана”.
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