Пірати захопили судно з сімома українцями

Сомалійські пірати сьогодні біля Африканського узбережжя захопили вантажне судно MV Delvina, на борту якого 7 українців.

Про це йдеться у повідомленні морських сил Євросоюзу в рамках місії Аталанта, текст якого має УНІАН.

Загалом екіпаж корабля, котрий перевозив 53,6 тис. тонн зерна, налічує 21 особу. 14 інших членів екіпажу є громадянами Філіппін.

Грецьке судно йшло під прапором Маршаллових островів.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у полоні сомалійських піратів перебувають 24 українці – члени екіпажу судна “Аріана”.