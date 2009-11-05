Путін і Тимошенко домовилися разом боротися проти грипу

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та прем‘єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання боротьби з епідемією грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, В.ПУТІН повідомив, що готовий направити в Україну 200 тис. упаковок противірусного лікарського засобу „Арбідол”.

Прем‘єр-міністри України та Росії домовилися про спільні лабораторні дослідження штамів грипу, які постійно змінюються, і про об‘єднання інтелектуальних зусиль двох країн у дослідницькому напрямку.

Глава українського уряду звернулася до свого російського колеги з пропозицією закупити у Російської Федерації негайно, в першочерговому порядку вакцини, які можна використовувати для профілактики грипу. В.ПУТІН пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб російська протигрипозна вакцина була поставлена в Україну в найкоротший термін.

“Телефонні переговори прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та прем‘єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА в черговий раз засвідчили високий рівень конструктивної та добросусідської співпраці між главами урядів обох країн”, - йдеться у повідомленні Кабміну.