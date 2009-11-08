Медведєв: Європа і НАТО – не одне й те саме

Договір про європейську безпеку дасть змогу обговорювати нагальні проблеми і тим країнам, що входять до НАТО, і тим, шо не є членами альянсу. Такий документ не буде протиставленням НАТО, заявив президент РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю німецькому журналові Spiegel.

"Два слова скажу про ідею Договору щодо загальноєвропейської безпеки. Його сенс полягає саме в тому, щоб такий майданчик створити, щоб ми всі могли мати можливість обговорення найнагальніших проблем - і держави, що входять до НАТО, і держави Європи, які до НАТО не входять. Інакше держави, які не входять в НАТО, все одно почуватимуться не цілком комфортно. Я це не до того, щоб протиставити ідею цього Договору НАТО. Нам потрібно просто створити універсальний механізм, де ми спілкуватимемося, де ми говоритимемо про найбільш складні ситуації, де ми говоритимемо про те, як нам долати наші внутрішньоєвропейські розбіжності з тих чи інших питань", - сказав російський президент.

За його словами, торішній конфлікт з Грузією показав, що “наша безпека в Європі поки не гарантована”.

"Це європейський конфлікт. Те, що ми повинні подумати над зміцненням європейської безпеки, у мене особисто ніяких сумнівів не викликає. Це наша спільна справа", - додав він.