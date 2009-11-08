Пентагон за два роки отримає неядерні балістичні ракети

США може протягом найближчих двох років прийняти на озброєння неядерні міжконтинентальні балістичні ракети. Про це пише журнал Newsweek.

Науковець Марк Люїс, який 2009 року звільнився з американських ВПС, сказав журналістам, що Пентагон покладає великі надії на розробку неядерних МБР. Планується, що ці ракети, снаряжені звичайними вибуховими речовинами, зможуть досягати будь-якої точки планети протягом години. Нові МБР рухатимуться настільки високо, що їх не зможуть засікти радіолокаційні системи.

Розробка неядерних МБР почалася в США в 2006 році у зв`язку з тим, що сфера застосування ядерної зброї обмежена, а бомбардувальники й крилаті ракети повільні і вразливі для систем ППО.

Лента.ру