Китай і арабський світ прагнуть стратегічного партнерства

Генеральний секретар Ліги арабських держав Амр Муса і прем`єр Держради КНР Вень Цзябао заявили в Каїрі про прагнення вивести китайсько-арабські відносини на рівень стратегічного партнерства. Про це Муса сказав на спеціальному засіданні Ради ЛАГ з нагоди візиту китайського прем`єра.

Він наголосив, що арабські держави підтримують територіальну цілісність і суверенітет Китаю і розраховують на підтримку Пекіна, перш за все у розв’язанні палестинської проблеми, проголошенні незалежної палестинської держави із столицею в Єрусалимі.

Китайський прем`єр повідомив у зверненні до арабського світу, що Пекін має намір зробити свій внесок у розв’язання арабо-ізраїльського конфлікту.

Цзябао особливо відзначив успішний розвиток торговельно-економічної співпраці з арабським світом. За його даними, за чотири роки товарообіг між арабськими країнами і Китаєм зріс у 3,5 разу і склав в 2008 році 132 мільярди доларів.

"В умовах кризи слід ще більше приділяти увагу розвиткові двосторонніх відносин у всіх сферах економіки", - наводить його слова РІА “Новости”.

Китайський політик пообіцяв, що Пекін в майбутньому підтримуватиме прагнення компаній з Китаю інвестувати до країн арабського світу, а також має намір надавати пряму допомогу найбільш проблемним країнам регіону.