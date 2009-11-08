Президент Росії: до наркотиків дуже швидко звикаєш

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що Росія дістане уроки з кризи і перестане залежати від торгівлі сировиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю німецькому журналу Spiegel.

«До наркотиків дуже швидко звикаєш, а торгівля сировиною – це як наркотик, причому потрібні дедалі сильніші дози, особливо коли йде розігрів. Нафта розігрівалася в останні роки до небачених величин. Хто ще п`ять років тому міг собі уявити ціну нафти в 150 доларів? Але й відучуватися від торгівлі сировиною, енергоносіями – дуже болісно, адже можна, нічого не роблячи, по суті, створювати ілюзію економічної стабільності», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Гроші приходять, чималі гроші, вирішуються насущні проблеми, можна не реформувати економіку, можна не займатися диверсифікацією виробництва. Ми маємо шанси подолати цей важкий інерційний сценарій, якщо зможемо дістати правильні уроки з кризи», - додав він.

Президент РФ зазначив, що зараз знову всі починають розслаблятися з розрахунку на надприбутки, але так можна ще жити якийсь час.

На думку Д.МЕДВЕДЄВА, якщо Росія не зможе виділити необхідних грошей на реконструкцію виробництва, не займатиметься інвестиціями в сільське господарство, то в неї так і залишиться тільки одна сировина. «А це шлях у нікуди. Тим паче, що в світі кожні 50 років відбувається енергетична революція, і ніхто не знає, що буде в 2050 році, можливо, і нафту з газом у таких об`ємах не буде потрібно», - вважає він.

Відповідаючи на запитання, чому він не критикує уряд РФ за те, що Росії так болюче торкнулася світова економічна криза, Д.МЕДВЕДЄВ сказав: «Залежність нашої економіки від сировини виникла не в той час, коли ПУТІН був Президентом, а вже сорок років тому».

На його думку, щоб це змінити, потрібен досить тривалий час.

«Подивіться на карту Росії, познайомтеся з нашим зовнішньоторговельним балансом і перевищенням експорту над імпортом, подумайте про те, які в нас соціальні зобов`язання – і потім погляньте на те, скільки податків ми збираємо завдяки нафті і газу. І ви все зрозумієте. І, нарешті, за останні 10 років уряд Росії жодного разу не був відправлений у відставку за те, що не справився зі своїми обов`язками», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.