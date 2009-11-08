Тисячі німців прямують до Рейхстагу

Святкування з нагоди 20-х роковин падіння Берлінського муру почалися в Німеччині. Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, тисячі людей прямують до району між будинком Рейхстагу та Потсдамською площею, де на місці колишнього муру встановлено більше тисячі двометрових кісточок доміно з пінопласту, стилізованих під прикрашені блоки сумнозвісної споруди. У понеділок під час головної церемонії їх повалять, символізуючи падіння Берлінського муру.

Кульмінацією урочистостей стане свято поблизу Бранденбурзьких воріт у центрі міста, на якому будуть присутні глави держав і урядів країн Євросоюзу, президент Росії Дмитро Медведєв, держсекретар США Хілларі Клінтон і інші зарубіжні гості.

Тисячі людей з усього світу прибувають до німецької столиці, щоб взяти участь у святкуванні. Як зазначає Аssociated Рress, вільних місць у берлінських готелях практично немає, ресторани та кафе переповнені.

Глава німецького уряду Ангела Меркель (до об`єднання Німеччини - громадянка НДР) у відеозверненні назвала падіння муру "найщасливішим днем у новітній історії країни". Вона нагадала, що на свято запрошені відомі правозахисники, представники духівництва, політики, які стали свідками тих подій. Окремо канцлер зустрілася з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим

Увечері в понеділок урочистий прийом для гостей влаштує федеральний президент Німеччини Хорст Кьолер.