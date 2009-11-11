5 стратегічних напрямків розвитку Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель представила програму розвитку країни, складену з 5 пунктів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал Spiegel.

Стратегію коаліційного уряду на найближчі чотири роки Меркель представила, виступаючі в бундестазі. Документ під назвою "Розвиток. Творення. Єдність." припускає здійснення роботи уряду в п`яти напрямках.

Зокрема, планується:

- подолати наслідки економічної кризи;

- відновити довіру громадян до держави;

- вирішити проблему зміни вікової структури суспільства;

- регламентувати використання природних ресурсів;

- у контексті нових загроз знайти баланс між дотриманням цивільних свобод і забезпеченням безпеки.

При цьому канцлер зазначила, що головне завдання уряду полягає в тому, щоб зробити Німеччину "країною, придатною для життя". Для цього, за словами Меркель, необхідно відповідально проаналізувати причини і перебіг кризи, від якої поки не видужали ні німецькі фінансові ринки, ні населення.