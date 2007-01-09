Білорусь і Росія відновили переговори

Міністерство економічного розвитку та торгівлі Росії й делегація Білорусі відновили в Москві переговори щодо поставок російської нафти через білоруську територію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства Білорусі в Росії.

Білоруську делегацію на переговорах очолює віце-прем`єр-міністр Андрій КОБЯКОВ, російську - міністр економічного розвитку та торгівлі Герман ГРЕФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні білоруська делегація на чолі із заступником міністра економіки Білорусі Володимиром НАЙДУНОВИМ півтори години чекала початку переговорів у Мінекономрозвитку РФ, проте переговори так і не відбулися. Також сьогодні вранці на переговори до Москви вилетів віце-прем`єр-міністр Білорусі А.КОБЯКОВ.

Одночасно Президент Росії Володимир ПУТІН провів нараду за участю представників російського уряду про поставки російської нафти європейським споживачам.

Прокачування нафти нафтопроводами РУП «Гомельтранснефть Дружба» було припинене 8 січня. Білоруська сторона мотивувала припинення транзиту тим, що російська компанія «Транснефть» перемістила сиру нафту через митний кордон Білорусі без митного декларування й сплати відповідного мита.

До 1 січня поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів. Із січня Росія ввела мито на поставку нафти в розмірі 180,7 дол/т. У відповідь Білорусь із 1 січня 2007 р. ввела мито в розмірі 45 дол/т на транспортування російської нафти територієюкраїни.