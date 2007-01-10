Українські льотчики, затримані в Норвегії, подали апеляцію

Льотчики, затримані в Норвегії, подали апеляцію на рішення норвезького суду, який засудив їх до попереднього ув’язнення на чотири тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в Києві перший заступник голови Державної авіаційної адміністрації Олександр ЛІСНЯК.

За його словами, засідання апеляційного суду в цій справі відбудеться 12 січня.

Як нагадав він, 9 січня в Бергені було прийнято судове рішення, в результаті якого відпустили всіх членів екіпажу літака, який слідував за маршрутом Берген (Норвегія) – Баку (Азербайджан), окрім трьох - командира і двох авіаційних техніків.

Наступне засідання суду проводитиметься 6 лютого, після додаткової експертизи на вміст алкоголю в крові затриманих. Решта членів екіпажу - 12 чоловік - зараз летять до Києва і прибудуть в столицю близько 15.00. Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії «Авіалінії Антонова» Костянтин ЛУШАКОВ.

Як наголошувалося на прес-конференції, всього до складу українського екіпажу входило 15 чоловік: 7 чоловік льотного складу і 8 - інженерно-технічного, 8 з них були затримані 8 січня в аеропорту Берген за підозрою в тому, що вони мали намір вилетіти в рейс в стані алкогольного сп`яніння. Потім чотирьох із них відпустили, після чого ще один член екіпажу був відпущений під грошову заставу. Інші троє на чотири тижні затримані в Норвегії до наступного судового засідання.

При проведенні тесту на алкоголь в крові екіпажу в аеропорту Бергена могли бути порушення, у зв`язку з цим і була подана апеляція, пояснили учасники прес-конференції.

О.ЛІСНЯК підкреслив, що після цього випадку Україна вже зобов`язала вітчизняні авіакомпанії збільшити кількість тестів на алкоголь в крові екіпажу.

Він повідомив, що вчора в Україні була створена комісія для розслідування інциденту. Зокрема, вона вирішуватиме, які заходи вживатимуться до авіакомпанії «Авіалінії Антонова», крім того, вона розробить рекомендації щодо заходів для запобігання подібним випадкам надалі.

За словами О.ЛІСНЯКА, в першу чергу, Україна вживе заходи і покарає тих, хто займається організацією льотної роботи в авіакомпанії «Авіалінії Антонова». Він відзначив, що існує також міра покарання, яка не виключає припинення дії сертифікації авіакомпанії.

У свою чергу, К.ЛУШАКОВ зазначив, що авіакомпанія однозначно постраждала в результаті інциденту «Природно, це не залишиться непоміченим, компанія постраждає», - сказав він. Зокрема, за його словами, з боку замовника можуть бути введені штрафні санкції за затримку рейсу, крім того, компанія зазнала фінансових втрат через те, що для доставки багажу в Баку з України був направлений другий екіпаж у Норвегію. Також репутація компанії постраждала через те, що інцидент був широко розголошений, зазначив К.ЛУШАКОВ.

Водночас на прес-конференції підкреслювалося, що остаточне рішення ухвалюватиметься за підсумками тестів на наявність алкоголю в крові льотчиків, які стануть відомі не раніше ні через 4 тижні. К.ЛУШАКОВ також зазначив, що поки що чітко не зрозуміло, в Україні чи в Норвегії відбуватимуть покарання льотчики, у разі доказу їх винності. «Думаю, докладемо всіх зусиль, щоб екіпаж (три члени екіпажу, затримані в Норвегії, – УНІАН) повернути в Україну», - відзначив він.

Водночас, за словами К.ЛУШАКОВА, затриманий в Норвегії минулого року в аналогічній ситуації пакистанський екіпаж півроку за рішенням суду провів у норвезькій в`язниці.