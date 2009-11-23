Білорусь платитиме за газ на 30-40% менше, ніж співставні країни

Ціна газу для Білорусії наступного року буде на 30-40% нижче, ніж для суміжних з нею держав, повідомив у понеділок президент РФ Дмитро Медведєв.

"Якщо говорити про газові відносини, вони поставлені на міцну нормативну основу. Ми зараз постачаємо цей газ за ціною 122 долари за тисячу кубічних метрів в четвертому кварталі - це з урахуванням 30-процентної знижки, яка була надана цього року за тим рішенням, які приймав "Газпром" із своїми контрагентами", - сказав Медведев, відповідаючи на запитання білоруських ЗМІ.

"Наступного року - ця ціна зараз розраховується, я зараз її не оголошуватиму, вона автоматично повинна бути розрахована, виходячи з того контракту, який укладений, але можу сказати абсолютно точно, що ця ціна все одно буде відсотків, напевно, на 30-40 нижче, ніж ціна постачання газу в співставні території, в співставні країни", - наводить слова Медведєва РІА "Новости".