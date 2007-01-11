Майже вісім годин тривають білорусько-російські переговори

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Росії майже вісім годин тривають російсько-білоруські переговори про поставки нафти і скасування обмежень у взаємній торгівлі.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство «Новости» з посиланням на джерело в Мінекономрозвитку РФ.

«Переговори на даний час у МЕРТ ыз представниками білоруської делегації продовжуються, в них бере участь з російської сторони міністр Герман ГРЕФ. Поки не відомо, коли ці переговори завершаться», - сказав представник міністерства.

Як повідомляв УНІАН, у разі результативності сьогоднішніх переговорів на рівні прем`єр-міністрів Білорусі і Росії Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО має намір завтра здійснити візит до Москви і зустрітися з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Переговори розпочалися після скасування з боку Білорусі мита на транспортування російської нафти і відновлення транзиту російської нафти через білоруську територію. У першій половині дня російську делегацію очолював заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Віталій САВЕЛЬЄВ, а білоруську - віце-прем`єр Андрій КОБЯКОВ. Після обіду до переговорів підключилися міністр економічного розвитку і торгівлі Г.ГРЕФ і прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ.