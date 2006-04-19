Україна може постраждати від санкцій проти Ірану

Україна може постраждати від введення Європейським Союзом санкцій проти Ірану.

Відповідні висновки УНІАН передав директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Валентин БАДРАК.

Зокрема, на думку експертів Центру, введення Європейським Союзом санкцій проти Ірану, особливо у сфері експорту товарів подвійного призначення, може негативно позначитись на співпраці України і Ірану в авіаційній сфері: може бути поставлено під загрозу створення для Ірану модифікацій Ан-140 - транспортної Ан-140Т і морської патрульної Ан-140МП. Також можливе блокування проектів з модернізації бортового радіоелектронного устаткування, модернізації систем і агрегатів літака Ан-140 з метою їх удосконалення і зниження ваги.

У повідомленні нагадується, що ЄС розглядає питання про можливе введення санкцій щодо Ірану. Про це йдеться в доповіді брюссельської групи International Crisis Group Кріса ПАТТЕНА, колишнього комісара ЄС із зовнішніх зв`язків. Зокрема, в доповіді повідомляється, що проектом документу про введення санкцій проти Ірану передбачається триетапне посилення механізмів експортного контролю, режиму нерозповсюдження, а також міграційної політики. На першому етапі ЄС планує посилити контроль над експортом матеріалів і технологій подвійного призначення. В тому разі, якщо Тегеран не відреагує і на другу (що очікується) резолюцію Ради безпеки ООН, документ пропонує обмежити контакти з представниками Ірану, які беруть участь в розробці ядерної програми. Брюссель пропонує заборонити їм поїздки до Європи і заморозити рахунки за кордоном. Передбачається заборонити їм брати участь у наукових конференціях і семінарах, що проходять в Європі. Перебування іранських студентів і науковців в університетах Європи проходитиме під пильним наглядом або буде взагалі припинено.

Торгові і економічні санкції торкнуться і європейських підприємств військово-промислового комплексу. Посольства європейських держав припинять контакти з військовими представниками Ірану, а Єврокомісія посилить вже існуюче сьогодні ембарго на торгівлю озброєннями з Іраном. Європейські компанії, які вивозять до Ірану інші товари, матимуть проблеми з отриманням експортних дотацій.

На останньому етапі, який в даний момент найбільше викликає побоювання у європейських дипломатів, Брюссель перерве практично всі політичні контакти з Іраном. Членам іранського уряду буде заборонено в`їжджати в ЄС, аналогічні заходи торкнуться і членів їхніх сімей.

***Контракт про спільне виробництво, проектування, передачу технологій і виготовлення літака Ан-140 між АНТК ім. Антонова (м. Київ), Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП, м. Харків) і HESA (м. Ісфахан) було підписано 3 грудня 1995 р. Згідно з ірансько-українськими контрактними зобов`язаннями на заводі буде зібрано 80 ІрАн-140. Проектна потужність заводу розрахована на складання 12 машин на рік.