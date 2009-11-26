Спецзагони МНС України можуть посилити рятувальників у ЄС

Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА підтримує ідею створення об’єднаних європейських сил з цивільного захисту населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це він заявив, виступаючи у Брюсселі на 3-му Форумі з цивільного захисту «На шляху до більш міцного суспільства».

«Пріоритетом політики держав у сфері забезпечення національної безпеки повинно бути попередження катастроф і адекватне реагування на них у разі виникнення», - наголосив В.ШАНДРА.

За його словами, в останні роки кількість техногенних аварій та природних катастроф у світових масштабах значно підвищилася. Аргументуючи це, В.ШАНДРА навів статистику, згідно з якою «загальна кількість природних катастроф в Європі збільшилася з 73 у 1975 році до 440 у 2007 році, кількість аварій техногенного характеру зросла майже втричі, у період із 1989 до 2009 року в результаті надзвичайних ситуацій в Європі загинули близько 89 тис. людей, а економічні збитки склали більше 269 мільярдів доларів».

Виходячи з цього та з огляду на те, що природні катастрофи та надзвичайні ситуації техногенного характеру не мають кордонів, керівник українського МНС підтримав ідею створення об’єднаних європейських сил цивільного захисту за участю підрозділів МНС України та запропонував поширити практику взаємного надання допомоги під час надзвичайних ситуацій у прикордонних регіонах на країни, що мають спільні кордони з ЄС.

«Спеціальні загони МНС України, пожежні літаки та рятувальні гелікоптери здатні значно посилити європейські сили реагування цивільного захисту», - переконаний В.ШАНДРА. У контексті цього він зауважив, що початок участі МНС України у практичних навчаннях під егідою Європейського Союзу є важливим етапом розвитку співробітництва України з ЄС.

Міністр також сказав, що у рамках підвищення готовності структур цивільного захисту до дій під час надзвичайних ситуацій міністерство планує взяти участь у навчаннях Євросоюзу з управління у кризових ситуаціях (Crisis Management Iniatiative) «CMI – 2009».