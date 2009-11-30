Для знищення "Невського експресу" використали пластичну вибухівку

У вибуховому пристрої, що спрацював на шляху "Невського експреса", використовувався комбінований заряд, до складу якого входила пластична вибухівка. Такого висновку дійшли представники правоохоронних органів, причетні до розслідування теракту.

Вибуховий пристрій, розповіли співбесідники агентства, було оснащений механічним сповільнювачем вибуху "на основі штатного підривача ручної гранати УЗРГМ". Час спрацювання підривача такого типу становить від 3,2 до 4,2 секунди, що, за словами представників правоохоронних органів, дозволяє припустити, що злочинці збиралися підірвати локомотив, проте не врахували його високу швидкість.

Правоохоронці також повідомили, що другий вибуховий пристрій, закладений неподалік місця першого вибуху, не спрацював на повну силу через "парасольку" - генератор радіоперешкод, включений спецслужбами в районі події.

Раніше повідомлялося, що потужність вибухового пристрою, який спрацював увечері у п`ятницю на шляху "Невського експреса", становила близько 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті. За фактом події порушено справу за статтями КК РФ "Тероризм" і "Незаконне зберігання вогнепальної зброї або вибухових речовин" .

Фоторобот підозрюваного в причетності до теракту, повідомляє ІТАР-ТАРС, в неділю, 29 листопада, був розісланий по територіальних підрозділах міліції. За словами міністра внутрішніх справ РФ Рашида Нургалієва, йдеться про чоловіка "за 40 років, міцної статури, рудоволосого". Глава МВС зазначив, що на місці події продовжують працювати слідчі, крім того, проводиться опитування мешканців довколишніх населених пунктів, які могли стати свідками підготовки теракту.

Лента.ру