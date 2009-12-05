Уряд затвердив директиви до візиту Тимошенко до Бонна

Уряд затвердив директиви до робочого візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Федеративної Республіки Німеччини (м. Бонн). Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Нагадаємо, що 8-10 грудня в 2009 р. прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме з робочим візитом у ФРН (м. Бонн).

Планується, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у Програмі міжнародних зустрічей, організованих Канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, і виступить з доповіддю «За конкурентну Європу». Цей захід відбудеться у рамках святкування 20-ї річниці падіння Берлінської стіни.

Під час запланованих зустрічей з керівництвом європейських інституцій, ФРН та інших європейських країн обговорюватимуться актуальні питання двосторонньої співпраці і шляхи відновлення європейської економіки. Прем`єр-міністра України також запрошено взяти участь у Конгресі Європейської народної партії як почесного гостя.