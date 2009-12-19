У Кутаїсі висадили Монумент Слави: двоє людей загинули

Двоє людей загинули в результаті вибуху пам`ятника "Монумент слави" в Кутаїсі у суботу. Серед загиблих – 10-річна дитина.

Монумент висадили в процесі робіт з демонтажу за замовленням муніципалітету Кутаїсі, який здійснювала приватна компанія. Слідство вже почалося, вині будуть покарані, заявив головний прокурор Грузії Муртаз Зоделава на спеціальному брифінгу у суботу. «За попередніми даними, причиною трагедії є порушення правил безпеки», - заявив генпрокурор.

Як повідомив РІА "Новости" голова регіональної організації в Імереті політичного руху екс-прем`єра Грузії Зураба Ногаїделі "За справедливу Грузию" Шота Бурджанадзе, який був присутній на місці події, в результаті «цього варварського акту», частина залізобетонної конструкції, що відкололася під час вибуху, відлетіла убік. За його словами, ще один постраждалий чоловік в дуже важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні в лікарні.

Всю провину опозиція покладає на владу, оскільки не були забезпечені необхідні заходи безпеки, сказав політик. У зв`язку з інцидентом президент Грузії Михайло Саакашвілі перервав свій візит до Копенгагена і повертається на батьківщину, повідомили грузинські телекомпанії.

Грузинська опозиція назвала варварством демонтаж пам`ятника, на його захист виступили багато ветеранських організацій. За кілька годин до підриву пам`ятника міністерство закордонних справ Грузії заявило, що влада країни поважає пам`ять ветеранів, а "Меморіал слави" потребує реабілітації. "З повною відповідальністю заявляємо, що в Грузії з повагою ставляться до пам`яті воїнів в Другій світовій війні і держава і суспільство Грузії піклуються про пам`ятники і меморіали", - йдеться в коментарі департаменту преси і інформації МЗС. Раніше телеканали показували, як робочі ламають меморіал, розбивають скульптурні групи.

На місці пам`ятника передбачається звести будівлю для парламенту Грузії.