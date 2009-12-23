Аргентина видала ордер на арешт Цзян Цземіня

Суд в Аргентині видав ордер на арешт колишнього лідера Китаю ЦЗЯН Цземіня й колишнього голови служби безпеки КНР ЛО Ганя у зв`язку з переслідуванням прихильників релігійного руху "Фалуньгун", повідомляє Reuters.

ЦЗЯН Цземіня і ЛО Ганя звинувачують у злочинах проти людяності, зокрема в геноциді й тортурах. Судовий процес почався в Аргентині за ініціативою місцевого представництва "Фалуньгун". Аргентинські закони дозволяють розглядати злочини проти людства, скоєні в інших країнах.

Судовий процес стосується гонінь на членів релігійного руху, який у 1999 році було визнано в Китаї сектою й заборонено. З моменту заборони "Фалуньгун" китайська влада, за різними даними, заарештувала до мільйона прихильників руху. За весь час гонінь загинуло понад три тисячі прихильників "Фалуньгун"; є також підозри, що органи вбитих членів руху використовувалися для трансплантології.

В аргентинському представництві "Фалуньгун" висловили задоволення рішенням суду, проте зазначили, що воно має символічний характер й навряд чи призведе до арешту ЦЗЯН Цземіня, за правління якого рух заборонили, та інших відповідальних за гоніння осіб.

Раніше представництва "Фалуньгун" змогли добитися схожих судових рішень в Італії, Іспанії та ряді інших країн, проте до арештів вони не призвели.

Рух "Фалуньгун" засновано в 1992 році китайцем ЛІ Хунжчи на основі гімнастики цигун і елементів буддизму та даосизму. До 1999 року рух здобув велику популярність як серед простих китайців, так і серед правлячої Комуністичної партії країни, що призвело спочатку до критики руху з боку влади, а потім і до повної заборони "Фалуньгун".

83-річний ЦЗЯН Цземінь був головою КНР із 1993 по 2003 роки.