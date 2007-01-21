Путін: Росія скоротить залежність від транзитних держав

Росія розширюватиме свою мережу з транспортування вуглеводнів на всіх напрямах, щоб зменшити залежність від транзитних держав. Про це заявив президент Росії Володимир ПУТІН в неділю після переговорів в Сочі з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, передає РІА «Новости».

За словами президента, маючи на увазі зміни в геополітичній ситуації, Росія буде найактивнішим чином розвивати транспортну мережу для того, щоб мати нагоду напряму доставляти свою сировину споживачам.

В.ПУТІН повідомив, що Росія прискорить роботи з прокладки трубопровідних систем до берега Тихого океану. Він також додав, що Росія розширить можливості з транспортування вуглеводнів на півночі, зокрема на північному заході країни, щоб зменшити залежність від транзитних держав.

Крім того, В.ПУТІН акцентував на намірі переходу на ринкові відносини з усіма споживачами вуглеводнів і висловив упевненість, що «це буде вигідно всім споживачам".

"Партнерству і взаємодії - так, паразитуванню - ні", - додав глава російської держави.

За його словами, Росія “від недотримання ринкових принципів зазнає величезних витрат, які вимірюються мільярдами доларів щорічно”.