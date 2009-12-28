Проект бюджету довів міністра фінансів Японії до лікарні

08:28, 28 грудня 2009
Світ
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Заплановано рекордні витрати

Міністр фінансів Японії, 77-річний Хірохіса Фудзії, потрапив до лікарні, повідомляє AFP з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Міністр був доставлений до лікарні о 10:00 за місцевим часом з підвищеним тиском і перевтомою", - повідомив прес-секретар міністерства фінансів, відзначивши, що останнім часом Хірохіса Фудзії брав активну участь у підготовці проекту бюджету, що й могло спровокувати погіршення його самопочуття.

За словами представника міністерства фінансів, Хірохіса Фудзії планує вже в середу, 30 грудня, взяти участь у засіданні кабінету міністрів. Проте, додав він, питання про те, коли міністр зможе повернутися до роботи, можуть вирішити лише лікарі.

Проект бюджету на 2010 фінансовий рік (починається з 1 квітня), робота над яким, за попередніми даними, підірвала здоров`я Хірохіси Фудзії, був схвалений 25 грудня прем`єр-міністром Японії Юкіо Хатоямою. Проект передбачає рекордні витрати - 92,3 трильйона ієн (більше трильйона доларів). Покривати дефіцит бюджету японський уряд планує за рахунок запозичень, розмір яких складе 44,3 трильйона ієн (більше 480 мільярдів доларів, або 10 відсотків ВВП).

Лента.ру

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