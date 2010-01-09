Іспанія офіційно прийняла естафету головування в ЄС

Іспанія офіційно прийняла естафету головування в Європейському союзі на найближчі 6 місяців. Як передає ІТАР-ТАСС, на урочистій церемонії, що відбулася у Мадриді в Королівському оперному театрі, голова іспанського уряду Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО у присутності короля Іспанії ХУАНА КАРЛОСА I та інших членів королівської родини прийняв з рук міністра закордонних справ Швеції Карла БІЛЬДА символічну естафетну паличку головування в ЄС.

Виступаючи на церемонії, іспанський прем`єр заявив, що його країна "віддасть всі сили, щоб гідно виконати почесну місію". Серед найважливіших завдань майбутнього періоду САПАТЕРО виділив подолання економічної кризи і боротьбу із зростанням безробіття. Він також наголосив, що Іспанія у розв’язанні цих та інших завдань, що постали перед Євросоюзом, працюватиме у тісному контакті з присутніми на церемонії президентом ЄС Херманом Ван РОМПЕЄМ, головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ і керівниками інших європейських структур.

Церемонія офіційного вступу Іспанії на пост голови ЄС завершилася символічною фотографією іспанського прем`єр-міністра Л. РОДРІГЕСА САПАТЕРО і президента ЄС Ван РОМПЕЯ, що приймали удвох естафетну паличку головування в ЄС від Швеції, яка виконувала цю місію останні півроку.

За кілька годин до церемонії Л. РОДРІГЕС САПАТЕРО, Ван РОМПЕЙ і Ж.БАРРОЗУ обговорили підготовку надзвичайної зустрічі у верхах з питань економіки і зайнятості, яку заплановано провести 11 лютого в Брюсселі.