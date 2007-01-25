Міністр оборони Еквадору з дочкою загинула в авіакатастрофі
Ларріва посідала посаду всього 10 днів
|Гвадалупе Ларріва. Фото AFP
Катастрофа відбулася о 9 вечора середи за місцевим часом (5 ранку по московським) біля військової бази Манта на узбережжі Тихого океану, в 275 кілометрах на північний захід від еквадорської столиці Кіто. США активно використовує Манта в боротьбі проти наркоторгівлі в тихоокеанському регіоні.
Вертольоти виконували військові маневри і зіткнулися в повітрі, всі пасажири, які сиділи в них, і члени екіпажа загинули. Рятувальники вже виявили тіла двох чоловіків і дівчини. Президент країни Рафаель Корреа, відвідавши місце аварії, офіційно підтвердив загибель міністра.
Гвадалупе Ларріва стала першою жінкою на посаді міністра оборони Еквадору 15 січня 2007 року. До цього вона виконувала обов`язки голови соціалістичної партії, в яку вона вступила 19 років тому. Ларріва працювала в університеті викладачем історії і географії, у неї залишилося двоє дітей.