Кремль вирішив не запрошувати світових лідерів на парад Перемоги
Список гостей сформують до лютого
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ не надсилатиме главам держав офіційні запрошення на травневий парад з нагоди 65-річчя Перемоги. Про це в інтерв`ю "Московскому комсомольцу" заявив керівник справами Президента РФ Володимир КОЖИН.
За словами чиновника, цього разу вирішено відмовитися від практики надсилання особистих запрошень першим особам. Такі запрошення надсилалися, приміром, перед святкуванням 60-річчя Перемоги.
"Керівництво кожної країни вирішує самостійно - їхати чи ні. Але вже зараз зрозуміло, що глави більшості країн приїдуть до Москви", - цитує В.КОЖИНА Лента.ру.
Остаточний список гостей святкових заходів має бути сформований до лютого. У параді також мають взяти участь військові з інших країн, які воювали проти фашистської Німеччини.