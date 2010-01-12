Кремль вирішив не запрошувати світових лідерів на парад Перемоги

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ не надсилатиме главам держав офіційні запрошення на травневий парад з нагоди 65-річчя Перемоги. Про це в інтерв`ю "Московскому комсомольцу" заявив керівник справами Президента РФ Володимир КОЖИН.

За словами чиновника, цього разу вирішено відмовитися від практики надсилання особистих запрошень першим особам. Такі запрошення надсилалися, приміром, перед святкуванням 60-річчя Перемоги.

"Керівництво кожної країни вирішує самостійно - їхати чи ні. Але вже зараз зрозуміло, що глави більшості країн приїдуть до Москви", - цитує В.КОЖИНА Лента.ру.

Остаточний список гостей святкових заходів має бути сформований до лютого. У параді також мають взяти участь військові з інших країн, які воювали проти фашистської Німеччини.