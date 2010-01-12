В день виборів Росія посилить охорону посольства України

Російські правоохоронці посилять охорону посольства України в день президентських виборів.

Про власному кореспонденту УНІАН в Москві повідомив прес-секретар посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

«На сьогоднішній день є всі підстави говорити, що російська сторона надає всіляке сприяння (в організації виборів - УНІАН). Нам обіцяно, що 17 січня правоохоронні органи посилять охорону посольства і буде вжито всіх необхідних заходів, щоб гарантувати безпеку проведення виборів», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, є підстави говорити, що вибори пройдуть спокійно, оскільки відповідно до законодавства виборчі дільниці створені на базі посольства та чотирьох генеральних консульств. «Жодних зовнішніх дільниць в будь яких громадських місцях не створено. Тому формально можна говорити, що українці голосуватимуть за свого президента на території України», - зазначив він.

О.ВОЛОШИН також запевнив, що посольство всіляко сприяє роботі виборчої дільниці в Москві - виділено приміщення, надана оргтехніка, забезпечений зв‘язок. В приміщенні дільниці розміщена інформація про кандидатів в президенти України.

«При цьому жоден з дипломатів безпосередньої участі у роботі виборчої комісії відповідно до законодавства не бере і на її рішення жодним чином не впливає. Завдання посольства – забезпечити організаційну частину виборів та у співпраці з російськими колегами забезпечити безпеку», - наголосив він.