Україна введе до Афганістану дуже обмежений контингент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській республіці Афганістан”.

Як повідомляє офіцйне інтернет-представництво Президента, указ підписано на підтвердження зобов`язань України як держави – члена Організації Об`єднаних Націй, ураховуючи Резолюції Ради Безпеки ООН №1386 від 20 грудня 2001 року, №1510 від 13 жовтня 2003 року, №1707 від 12 вересня 2006 року, беручи до уваги, що надання допомоги Афганістану матиме важливе значення для забезпечення участі України у післявоєнній відбудові економіки цієї держави, вважаючи, що розвиток довгострокового співробітництва України з Афганістаном сприятиме підтриманню миру і безпеки та національним інтересам держави, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях».

Згідно з указом, до Афганістану направляється миротворчий персонал із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України загальною чисельністю до 10 осіб для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.

Кабінету Міністрів належить вжити заходів для забезпечення виконання цього указу.