Президент ЄНП привітав Тимошенко з виходом у другий тур

Президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС привітав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з 25%-ю підтримкою в першому турі виборів та виходом у другий тур.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в ЄНП.

“Від імені ЄНП я вітаю Ю.ТИМОШЕНКО з успіхом у першому турі президентських виборів! Я вірю, що сьогодні створено надійний фундамент для переконливої перемоги Ю.ТИМОШЕНКО у другому турі”, - цитуються у повідомленні слова В.МАРТЕНСА.

Президент європейських “народників” зазначив, що український прем’єр продемонструвала яскравий приклад сучасного лідерства, відповідальності і політичної мужності, а також здатність зберігати гідність, незважаючи на тиск.

“Європейська народна партія висловлює свою підтримку Ю.ТИМОШЕНКО у другому турі президентських виборів в Україні, оскільки вона є єдиний демократичний і проєвропейський кандидат. Саме тому Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України та партнерів ЄНП в Україні об’єднатись та підтримати Ю.ТИМОШЕНКО, щоб завадити поверненню до влади політичних сил минулого, зберегти ідеали Помаранчевої революції та відкрити новий європейський шлях для України”, - заявив президент ЄНП.

Він висловив переконання, що перемога Ю.ТИМОШЕНКО в другому турі стане перемогою європейського вибору та європейських цінностей в Україні.