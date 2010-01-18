Генсек ОДКБ: Україні варто самій виявити ініціативу

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) відкрита до співпраці з Україною в будь-якому форматі.

Про це заявив у понеділок генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА на прес-конференції в Москві, передає РІА «Новости».

«Ми б вітали в будь-якому варіанті співпрацю з Україною, як на основі членства, так і при проведенні разових операцій», - сказав М.БОРДЮЖА, відповідаючи на запитання, які перспективи співпраці ОДКБ з Україною після зміни її влади.

Він вважає, що Україні варто самій проявити ініціативу у визначенні формату співпраці з ОДКБ.

Як приклад він навів міжфракційну групу, створену минулого року в парламенті України, яка займається інформуванням українських громадян про діяльність ОДКБ. Крім того, українські спецслужби співробітничають з ОДКБ при проведенні антинаркотичної операції "Канал".

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.