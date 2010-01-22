Експерт: зовнішня політика виграє в разі обрання президентом Януковича

Директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ прогнозує, що в разі перемоги на президентських виборах Юлії ТИМОШЕНКО її зовнішня політика буде кон’юнктурною, а Віктора ЯНУКОВИЧА - економізованою.

Про це він сказав під час круглого столу в четвер.

С.ТОЛСТОВ вважає, що зовнішній політиці, в разі президентства В.ЯНУКОВИЧА буде надано “доктринального характеру”, вона буде оформлена у вигляді певного документа, який буде запропоновано на затвердження парламенту. За його словами, цілком слушно очікувати економізації зовнішньої політики. “Про економізацію зовнішньої політики час від часу йдеться впродовж останніх 15 років, але, враховуючи бізнесовий характер інтересів Партії регіонів, цілком можливе залучення до владної коаліції груп ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА і очевидно, що саме економічним аспектам в сфері зовнішньої політики надаватиметься пріоритетне значення”, - сказав він.

На думку С.ТОЛСТОВА, зовнішню політику намагатимуться використовувати для сприяння економічному розвитку і робити наголос на співпраці з такими державами як Бразилія, Росія, Індія, Китай, країнами ЄврАзЕС, в першу чергу Казахстаном, країнами Близького і Середньої Сходу, включаючи Туреччину, державами Південно-Східної Азії та деякими державами Латинської Америки. Крім того, буде зроблено істотні спроби для врегулювання суперечностей з Росією, в першу чергу шляхом припинення ідеологічної війни.

Цілком можливий, за словами експерта, перегляд порядку денного переговорів з ЄС, зокрема з приводу уточнення параметрів програми “Східне партнерство” та певний перегляд попередніх домовленостей, досягнутих в контексті створення зони вільної торгівлі. “Цілком очевидно, що позиція України в цих питаннях буде більш жорсткою і менш поступливою”, - сказав він.

С.ТОЛСТОВ прогнозує, що в разі, якщо Президентом стане Ю.ТИМОШЕНКО, зовнішня політика матиме доволі кон’юнктурний характер, свої корективи буде вносити надзвичайна залежність від зовнішніх запозичень та економічної допомоги. Декларований курс на Європейський Союз буде збережено, але, оскільки економічний стан України залишатиметься важким, ніяких істотних зрушень з приводу інтеграційних зв’язків або послаблення візового режиму в найближчі роки очікувати не доводиться. “Доки в Україні не буде припинено економічну кризу, ЄС буде розглядати українських громадян як потенційних мігрантів і таким чином обмежувати їх приїзд”, - вважає експерт.

За його словами, в стратегічних питаннях політика буде зводитися до балансування між США, ЄС і Росією. Основні елементи прозахідної риторики буде збережено.

С.ТОЛСТОВ також прогнозує, що міністром закордонних справ за президентства Ю.ТИМОШЕНКО може стати Борис ТАРАСЮК, або нинішній міністр Петро ПОРОШЕНКО, який “цілком спрацювався з нинішньою владною командою виконавчої влади”.

С.ТОЛСТОВ також зазначив, що на сьогодні В.ЯНУКОВИЧ має більш виписану концепцію зовнішньої політики, ніж Ю.ТИМОШЕНКО, яка “до певної міри обмежується власними заявами”.

Крім того, експерт відзначив, що в оточенні В.ЯНУКОВИЧА більше фахівців, які займаються питаннями зовнішньої політики на постійній основі.

“Таким чином, зовнішньополітичний блок в разі президентства ЯНУКОВИЧА матиме більше підґрунтя і більшу кількість заангажованих фахівців”, - сказав він.

За прогнозом експерта, міністром закордонних справ за президентства В.ЯНУКОВИЧА може бути Костянтин ГРИЩЕНКО, Леонід КОЖАРА або Олександр ЧАЛИЙ.