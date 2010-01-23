У Чечні затримали українця, підозрюваного у пособництві бандам

У Грізному затриманий громадянин України Ахмад АБДУЛЛАЄВ, 1982 року народження, підозрюваний у пособництві учасникам бандформувань, повідомляє прес-служба МВС Чечні.

Під час перевірки встановлено, що в грудні минулого року А.АБДУЛЛАЄВ з метою вступу до бандформування приїхав до Чечні, повідомляє «Газета.ру».

У 2006 році він прийняв іслам, а через рік змінив свої ім`я і прізвище – Артем МІНЯЙЛО – на Ахмад АБДУЛЛАЄВ.

Затриманий підозрюється в тому, що, перебуваючи на території України, був пов`язаний з членами незаконних збройних формувань, займався переправленням в країни Європи і назад у Росію бойовиків з Чечні та Інгушетії, зокрема поранених під час бойових дій, заявили в МВС Чечні.