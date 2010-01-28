Помер Джером Селінджер

На 92-му році життя помер автор книги "Над прірвою в житі" Джером Девід Селінджер. За словами його сина, письменник помер у власному будинку в м. Корніш в американському штаті Нью-Гемпшир, передає Associated Press.

Дж.Селінджер народився 1 січня 1919 р. в Нью-Йорку, в 1936 р. закінчив військове училище, де написав свої перші розповіді. У 1939 р. відвідує літературні курси при Колумбійському університеті. 1942 р. вступив в армію, в 1944-му брав участь у висадці десанта в Нормандії.

Письменницька кар`єра Селінджера почалася з публікації коротких оповідань у нью-йоркських журналах. Першу популярність Дж.Селінджеру принесла коротка розповідь "Добре ловиться рибка-бананка" (1948 р.), а через 11 років після першої публікації Селінджер випустив свій єдиний роман "Над прірвою в житі" (1951 р.), який зустрів дружне схвалення критики і мав істотний вплив на світову культуру другої половини XX століття.

Здобувши культову популярність, Дж.Селінджер почав вести життя самітника, відмовляючись давати інтерв`ю. Після 1965 р. він припинив друкуватися, писав тільки для себе. Він наклав заборону на перевидання ранніх творів (до оповідання "Добре ловиться рибка-бананка"), присік кілька спроб видати його листи і написати продовження романа.

Останні роки він практично ніяк не взаємодіяв із зовнішнім світом, живучи за високою огорожею в особняку в м. Корніш.