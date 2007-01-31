У Росії відкрили одне з найбільших родовищ газу (карта)

"Роснедра" зареєстрували Ангаро-лєнскоє родовище газу в Іркутській області із запасами 1,22 трильйона кубометрів газу. Воно розташоване поряд з Ковиктінським газовим родовищем, яке належить ТНК-BP, повідомляє прес-служба "Роснедр". При цьому зареєстроване родовище можна зіставити з Ковиктінським, яке є одним з найбільших в Росії.

Ліцензією на родовище володіє маловідоме московське ТОВ "Петромир", акціонерами якого є група приватних осіб. Тепер "Петромир" може увійти до списку крупних незалежних газодобувних компаній Росії.

У "Роснедрах" заявили, що після отримання ліцензії на геологорозвідку на 2002-2006 роки "Петромир" подав документи на підтвердження запасів за фактом проведення робіт. А реєстрація є підставою для оформлення ліцензії на видобування, яка може бути автоматично переоформлена на "Петромир".

При цьому без участі "Газпрому" Ангаро-лєнське просто не може розроблятися, адже експорт сировини залежить від "Газпрому". За відомостями газети "Коммерсант" "Петромир" вже пропонував продати родовище ТНК-ВР і "Газпрому", але операція не була здійснена.

Варто відзначити, що доведені запаси Ангаро-лєнського родовища становлять 1,51 мільярда кубометрів, а 1,2 трильйона кубометрів – це недоведені розрахункові запаси. Загальна вартість Ангаро-лєнського родовища може скласти мільярд доларів.

"Газпром", який є координатором освоєння газових ресурсів Східного Сибіру і Далекого Сходу РФ і монопольним експортером газу, вже включив Ангаро-лєнське родовище в програму освоєння ресурсів Східного Сибіру.

"Комерсант" пише, що ООО "Петромир" може мати відношення до компанії "Стройтрансгаз".

Лєнта.ру