Янукович і Тимошенко не зможуть співіснувати при владі?

Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО не зможуть разом співпрацювати у виконавчій владі. Таку думку в інтерв’ю Deutsche Welle висловив відомий політик, член комітету Європарламенту у закордонних справах Марек СІВЕЦЬ.

На його думку, тандем «В.ЯНУКОВИЧ – Президент, Ю.ТИМОШЕНКО – прем’єр-міністр» існувати не може. „Коли я дивлюся на мову, слова, які були використані під час виборчої кампанії, я не бачу шансів для співробітництва між Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ. Маючи такий підхід, достатньо логічно, що вони будуть намагатися створити нову більшість, але це якщо вони зможуть створити нову більшість. До того часу, поки така більшість не існує, Ю.ТИМОШЕНКО є прем’єр-міністром”, - зауважив член делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною.

М.СІВЕЦЬ переконаний, що в Європейському Союзі В.ЯНУКОВИЧ, попри його «проросійський» імідж, сприйматиметься як рівний партнер. Європейський політик категорично виключив присутність особистого фактору в цьому питанні, адже «міжнародні відносини - це бізнес, нічого персонального», нагадує М.СІВЕЦЬ. За його словами, головне правило – поважати вибір людей, які проголосували за цього Президента.

„Якщо українці поважають таку репутацію, то немає ніяких підстав, щоб Президент Франції, Польщі чи США сказали б: ні, ти мені не подобаєшся”, - зауважив євродепутат.

Загалом, від В.ЯНУКОВИЧА очікують прагматичного підходу до двосторонніх відносин Києва та Брюсселя. Для самого ж Європейського Союзу важливо отримати передбачуваного та стабільного партнера.