У 180 метрах від Скотланд-Ярду вибухнула бомба
16:11, 05 лютого 2007Світ
753
Поранено жінку
В результаті вибуху бомби, що прийшла поштою в один ыз офісів в центрі британської столиці, було поранено жінку, що розкрила конверт, повідомляє Sky News.
Інцидент стався на Вікторія-стріт в будівлі, розташованій в 180 метрах від Скотланд-Ярду.
За словами очевидців, рух по вулиці був перекритий, поліція оточила район події.
Постраждала жінка з легкими пораненнями доставлена в лікарню, її життю нічого не загрожує.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter