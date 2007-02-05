У 180 метрах від Скотланд-Ярду вибухнула бомба

В результаті вибуху бомби, що прийшла поштою в один ыз офісів в центрі британської столиці, було поранено жінку, що розкрила конверт, повідомляє Sky News.

Інцидент стався на Вікторія-стріт в будівлі, розташованій в 180 метрах від Скотланд-Ярду.

За словами очевидців, рух по вулиці був перекритий, поліція оточила район події.

Постраждала жінка з легкими пораненнями доставлена в лікарню, її життю нічого не загрожує.

Лента.ру