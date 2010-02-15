Президент Абхазії привітав Януковича

Президент самопроголошеної республіки Абхазія Сергій БАГАПШ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням на посаду Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С. БАГАПША.

«Упевнений, що з Вашим приходом відносини між Україною та Абхазією вийдуть на якісно новий рівень», - йдеться у телеграмі Президента невизнаної республіки.

При цьому лідер Абхазії висловив готовність до всебічної співпраці з Україною.

С. БАГАПШ також відзначив відкритість і демократичність виборів в Україні, що, за його словами, підкреслює «незаперечний авторитет і довіру українського народу», яку має В. ЯНУКОВИЧ і його команда.

Крім того, він побажав В. ЯНУКОВИЧУ здоров`я та успіхів на високій посаді, а народу України – благополуччя і процвітання.

Як повідомляв УНІАН 26 серпня 2008 року, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що Україна повинна визнати незалежність грузинських територій Південної Осетії і Абхазії. «Визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії і Абхазії - це логічне продовження процесу, якому був покладений початок західними країнами визнанням незалежності краю Косово ... Ми попереджали світ про небезпеку використання подвійних стандартів у ситуації з визнанням незалежності Косова», - заявив В. ЯНУКОВИЧ, нагадавши, що він прогнозував «ланцюгову реакцію» на такий крок Заходу.