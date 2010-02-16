Помічник Януковича про НАТО, Росію та смішні гроші за ЧФ

Помічник Віктора Януковича Леонід Кожара, якого вважають претендентом на посаду міністра закордонних справ, дав інтерв`ю іспанській газеті El Pais, в якому не виключив можливості запросити ще один іноземний флот для постійного базування в Україні.

"Можливо, Україні буде вигідно запросити один або два флоти, які нам платитимуть", - сказав Кожара. На запитання кореспондента "І російський флот теж?" він відповів: "Чому ні, якщо нам добре заплатять".

Кожара зазначив, що Україна не виключає можливості для російського флоту залишитися в Криму і після 2017 року, проте наголосив, що умови перебування ЧФ будуть переглянуті.

"За базування флоту ми одержуємо 92 мільйони доларів на рік, частина з яких призначена для погашення заборгованості за газ. Це смішна сума, яка не дозволяє ні розвиватися Севастополю, ні створити якісну інфраструктуру для обслуговування флоту", - сказав Кожара.

У жовтні 2008 року, додає Лента.ру, Віктор Янукович вже виступав з пропозицією про підвищення плати за перебування російських кораблів в Севастополі. Тоді лідер ПР сказав, що необхідно підвищити вартість оренди, оскільки "таких цін нині вже немає". При цьому 13 лютого 2010 року, вже після другого туру виборів, він підтвердив можливість продовжити перебування Чорноморського флоту в Криму.

Після 2017 року Україна повинна буде подумати про свою безпеку. "Досі ми не створили власний флот, - говорить Кожара. - Смішно, але у нас тільки один підводний човен, і той без акумуляторів, і немає жодного крейсера. Всі чорноморські країни дружні, але в дельті Дунаю є конфлікт інтересів з Румунією, є проблема незаконного лову з боку турецьких рибалок. У Чорному морі нам потрібна стратегія безпеки".

Кажучи про інші аспекти міжнародної політики, Кожара сказав, що Україна європейська країна і бачить своє майбутнє винятково в Європі, водночас не має наміру відмовлятися від тісного партнерства з Росією. Збалансована інтеграція на Заході і на Сході стане метою зовнішньої політики президента Януковича, стверджує ймовірний міністр закордонних справ.

Про членство в ЄС можна буде говорити тільки після досягнення європейських стандартів усередині країни, інакше, якби Україна зараз прийняла всі умови ЄС, її економіка не змогла б витримати конкуренції з європейською продукцією.

Кожара сказав також, що Партія регіонів виступає проти членства України в НАТО - через те, що проти цього велика частина населення, а головне тому, що це провокує агресію з боку Росії. "Наші торговельні відносини, дружба і добросусідство набагато важливіші, ніж перебування в НАТО", - підсумував він.