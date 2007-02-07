До сенату США внесено законопроект про вступ до НАТО Грузії й України

Група з 14-ти американських сенаторів внесла до сенату США законопроект про необхідність вступу в НАТО Грузії та України, а також про фінансову підтримку цих країн для підготовки вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомили РІА Новости в секретаріаті палати, співавторами документа виступили такі сенатори як голова сенатського комітету у закордонних справах і кандидат в президенти США сенатор-демократ Джозеф Байден, сенатори-республіканці Річард Лугар, Чак Хейгел, Джон Маккейн, Норм Коулман та інші.

У заяві, яка супроводжує внесення законопроекту, сенатор Лугар повідомив, що США підтримують вступ до НАТО таких нових членів як Албанія, Хорватія, Македонія, а також Грузія і Україна, для чого внесений законопроект передбачає виділення коштів "для надання їм сприяння у сфері безпеки в 2008 фінансовому році".

"Кожна з цих країн ясно заявила про своє прагнення вступити до НАТО і напружено працює над тим, щоб відповідати конкретним вимогам щодо членства", - заявив Лугар, який висловив жаль у зв`язку з тим, що для України та Грузії НАТО досі не схвалила "план дій щодо членства", який вже існує для Албанії, Хорватії і Македонії.

Грузія є молодою демократією, яка досягла величезного прогресу з часу "революції троянд". Вона розташована в критично важливій геостратегічній точці, і через її територію проходить велика ділянка нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, що качає на захід важливі енергетичні ресурси з Азербайджану, а в майбутньому і з Казахстану", - повідомив сенатор.

"Грузія протистоїть тискові з боку підтриманих Москвою республік, що відкололися. Раніше прикордонні суперечки були названі як причина, через яку країну можуть не запросити до НАТО, але в цьому випадку дії Росії, а не Грузії заважають прагненню Тбілісі вступити до НАТО", - стверджує Лугар.

Нагадавши про нещодавній вступ до НАТО семи країн, включаючи Латвію, Литву та Естонію, Лугар заявив, що "для США знову настав час виявити лідерство і закликати союзників прийняти нових членів, запропонувавши своєчасно вступити до НАТО Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і Україні".

РІА "Новости"