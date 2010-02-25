Найближчі три місяці до України приїде держсекретар США
18:58, 25 лютого 2010Світ
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Інформація від Герман
|Ганна Герман
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.
Вона зазначила, що це питання обговорювалося під час сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівництвом делегації США, яка прибула на його інавгурацію.
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