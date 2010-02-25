Найближчі три місяці до України приїде держсекретар США

Впродовж найближчих трьох місяців планується офіційний візит в Україну державного секретаря США Хілларі КЛІНТОН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Вона зазначила, що це питання обговорювалося під час сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівництвом делегації США, яка прибула на його інавгурацію.